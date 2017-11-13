У Харкові після падіння з балкону загинув студент одного з вишів. ФОТО

У Харкові після падіння з балкону загинув студент одного з вишів. ФОТО

06:02 13.11.2017
  • У Харкові після падіння з балкону загинув студент одного з вишів. ФОТО
  • У Харкові після падіння з балкону загинув студент одного з вишів. ФОТО

За попередніми даними, 21-річний мешканець гуртожитку, розташованого на проспекті Перемоги, вийшов покурити на балкон на дев’ятому поверсі.

Хлопець перекинувся через перила та випав з балкону з власної необережності.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції близько 03:15. Поліцейські встановили особу померлого, оглянули місце пригоди та опитали свідків. Загиблим виявився 21-річний студент одного с вишів Харкова.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Перевірка триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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