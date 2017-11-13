View the full image У Харкові після падіння з балкону загинув студент одного з вишів. ФОТО

View the full image У Харкові після падіння з балкону загинув студент одного з вишів. ФОТО



За попередніми даними, 21-річний мешканець гуртожитку, розташованого на проспекті Перемоги, вийшов покурити на балкон на дев’ятому поверсі.

Хлопець перекинувся через перила та випав з балкону з власної необережності.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції близько 03:15. Поліцейські встановили особу померлого, оглянули місце пригоди та опитали свідків. Загиблим виявився 21-річний студент одного с вишів Харкова.