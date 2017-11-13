У Харкові після падіння з балкону загинув студент одного з вишів. ФОТО
У Харкові після падіння з балкону загинув студент одного з вишів. ФОТО
За попередніми даними, 21-річний мешканець гуртожитку, розташованого на проспекті Перемоги, вийшов покурити на балкон на дев’ятому поверсі.
Хлопець перекинувся через перила та випав з балкону з власної необережності.
Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції близько 03:15. Поліцейські встановили особу померлого, оглянули місце пригоди та опитали свідків. Загиблим виявився 21-річний студент одного с вишів Харкова.
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Перевірка триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області