У Києві затримані молодики з вибухівкою, готовою для застосування. ФОТО

На парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліціі особливого призначення помітили підозрілий автомобіль «Фольксваген», у салоні якого перебували двоє осіб.

На місці події працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліціі.

Чоловіків, які були у машині, затримали.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання.



Із молодиками, які її перевозили і не мали при собі засобів зв’язку, спілкуються слідчі та співробітники СБУ. Імовірно, у них є спільники.

Слідчо-оперативна група проводить документування та встановлює всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

