Поліція Рівненщини затримала водія, який збив пішохода та залишив його помирати. ФОТО

Поліція Рівненщини затримала водія, який збив пішохода та залишив його помирати. ФОТО

08:00 13.11.2017
  • Поліція Рівненщини затримала водія, який збив пішохода та залишив його помирати. ФОТО
  • Поліція Рівненщини затримала водія, який збив пішохода та залишив його помирати. ФОТО
  • Поліція Рівненщини затримала водія, який збив пішохода та залишив його помирати. ФОТО
  • Поліція Рівненщини затримала водія, який збив пішохода та залишив його помирати. ФОТО

Напередодні, опівночі, у Рівненську центральну міську лікарню був госпіталізований 30-річний рівнянин із численними травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди.

Поліцейські Рівненського районного відділення поліції встановили, що листопада 18:30 автодорозі «Рівне-Млинів-Берестечко», у селі Дядьковичі, невідомий водій здійснив наїзд на рівнянина, який рухався узбіччям у попутному напрямку.

Керманич із місця події зник, залишивши потерпілого у небезпеці. Без свідомості чоловіка виявила місцева жителька, яка і викликала швидку медичну допомогу.

30-річного рівнянина із закритою черепно-мозковою травмою, переломами тазу та ноги доставили у приймальне відділення Рівненської ЦМЛ. Стан потерпілого важкий, він перебуває у комі.

Оперативники Рівненського відділення поліції встановили автомобіль і його власника, однак виявилося, що позашляховик «Тoyota Land Cruiser» давно проданий.

Завдяки проведеним слідчим заходам поліцейські розшукали особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 36-річний рівнянин, який у червні цьогоріч уже скоював ДТП у стані алкогольного сп’яніння, не маючи документів на право керування транспортним засобом.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Слідчий Рівненського РВП готує клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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