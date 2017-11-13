Під час кошмарної ДТП на Вінниччині загинула 15-річна дівчина. ФОТО

Під час кошмарної ДТП на Вінниччині загинула 15-річна дівчина. ФОТО

08:22 13.11.2017
  • Під час кошмарної ДТП на Вінниччині загинула 15-річна дівчина. ФОТО
  • Під час кошмарної ДТП на Вінниччині загинула 15-річна дівчина. ФОТО
  • Під час кошмарної ДТП на Вінниччині загинула 15-річна дівчина. ФОТО
  • Під час кошмарної ДТП на Вінниччині загинула 15-річна дівчина. ФОТО
  • Під час кошмарної ДТП на Вінниччині загинула 15-річна дівчина. ФОТО
  • Під час кошмарної ДТП на Вінниччині загинула 15-річна дівчина. ФОТО

У Калинівці водій автомобіля БМВ скоїв жахливу ДТП.

Аварія сталась на вулиці Фрунзе.

Попередньо встановлено, що 27-річний кермувальник виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок аварії 15-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди. Ще двоє пасажирів автомобіля та водій з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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