На Тернопільщині під час перекидання вантажівки загинула випадкова людина. ВІДЕО

У Підгайцях сталась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Водій автомобіля, керуючи автопоїздом у складі тягача DAF, виїхав за межі проїздної частини дороги. В результаті цього вантажівка зачепила придорожні споруди, огорожі житлових будинків та перекинулася.

Ця аварія стала причиною смерті чоловіка, 1970 року народження. На момент дорожньо-транспортної пригоди він перебував у сторожовій будці поруч із проїжджою частиною.

Водій стверджує, що у автівки відмовили гальма. Так це чи ні, встановлять слідчі та експерти. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група та рятувальники. Вони розбирали уламки споруд, щоб переконатися, що нема інших жертв, оскільки аварія трапилася неподалік школи.

За попередніми даними водій вантажного автомобіля був тверезий. Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області