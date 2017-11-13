Вбивцю 30-річного жителя міста Хотин розшукує поліція Буковини. ФОТО

Вбивцю 30-річного жителя міста Хотин розшукує поліція Буковини. ФОТО

09:40 13.11.2017
  • Вбивцю 30-річного жителя міста Хотин розшукує поліція Буковини. ФОТО
  • Вбивцю 30-річного жителя міста Хотин розшукує поліція Буковини. ФОТО

Тіло невідомого чоловіка поліцейські знайшли неподалік річки Дністер, по вулиці Дністровській у місті Хотин.

9 листопада до поліції надійшло повідомлення, що місцевий житель виявив невідомого чоловіка без ознак життя.

За вказаною заявником адресою одразу виїхали слідчо-оперативні групи Хотинського відділення і обласного апарату, працівники Управління карного розшуку і кінологічної служби ГУНП в Чернівецькій області на чолі з керівництвом.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили на тілі загиблого тілесні ушкодження у вигляді садна на шиї, двох забійних ран потиличної ділянки голови та підборіддя. Працівники Чернівецького бюро судово-медичної експертизи встановили, що чоловік помер внаслідок механічної асфіксії.

В ході проведеного комплексу заходів правоохоронці з’ясували особу померлого. Ним виявився 30-річний житель міста Хотин.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці вживають оперативно-розшукових заходів, щоб встановити особу, причетну до скоєння даного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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