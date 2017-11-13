У Києві нападник кинувся на керівника ПАТ та був поранений охоронцем. ФОТО

Інцидент трапився на вулиці Саксаганського у Печерському районі. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що заступник голови правління одного із ПАТ вийшов із приміщення та прямував до автомобіля. У цей момент до нього підбіг незнайомець і накинувся з молотком. Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю, а відтак поранив зловмисника у ногу.

Правоохоронці затримали нападника, це - житель Херсонської області, 1989 року народження. Потерпілого забрала «швидка». Поліцейські провели огляд місця події, поспілкувалися зі свідками та встановлюють мотиви вчинення правопорушення.

На даний час зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Постраждалий знаходиться у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві