На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО

На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО

22:30 13.11.2017
  • На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО
  • На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО
  • На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО
  • На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО
  • На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО
  • На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО
  • На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО
  • На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО

До Новосанжарського відділення поліції Полтавщини надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні, що у селі Зачепилівка ймовірно отруїлися невідомою речовиною троє осіб: дві жінки та чоловік.

Двоє жінок померли за місцем мешкання, а чоловік - у реанімаційному відділенні районної лікарні, куди був доставлений в тяжкому стані.

Є припущення, що особи могли отруїтися рідиною невідомого походження, яку вони вживали під час спільного відпочинку.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються всі обставини та причини трагедії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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