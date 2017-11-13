На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО

До Новосанжарського відділення поліції Полтавщини надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні, що у селі Зачепилівка ймовірно отруїлися невідомою речовиною троє осіб: дві жінки та чоловік.

Двоє жінок померли за місцем мешкання, а чоловік - у реанімаційному відділенні районної лікарні, куди був доставлений в тяжкому стані.

Є припущення, що особи могли отруїтися рідиною невідомого походження, яку вони вживали під час спільного відпочинку.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються всі обставини та причини трагедії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області