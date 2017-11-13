На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО
На Полтавщині дві жінки та чоловік смертельно отруїлись невідомою рідиною. ФОТО
До Новосанжарського відділення поліції Полтавщини надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні, що у селі Зачепилівка ймовірно отруїлися невідомою речовиною троє осіб: дві жінки та чоловік.
Двоє жінок померли за місцем мешкання, а чоловік - у реанімаційному відділенні районної лікарні, куди був доставлений в тяжкому стані.
Є припущення, що особи могли отруїтися рідиною невідомого походження, яку вони вживали під час спільного відпочинку.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються всі обставини та причини трагедії.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області