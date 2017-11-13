Піч час ДТП на Полтавщині загинув чоловік та поранена жінка. ФОТО

Близько 20-ї години вечора до чергової частини Хорольського ВП надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» сталась дорожньо-транспортна пригода з травмованими.

На місце події негайно були направлено наряди поліції, надзвичайників та швидкої медичної допомоги.

При виїзді на місце події встановлено, що вантажний автомобіль марки DAF, невпевневшись у безпеці руху, здійснив маневр розвороту вліво, не надавши перевагу руху легковому автомобілю марки «Toyota Camry», що рухався в напрямку міста Києва, допустив зіткнення та з місця пригоди зник.

Працівникам Хорольського відділу поліції вдалося по «гарячих слідах» затримати даного громадянина, ним виявився мешканець Лубенського району 1964 року народження.

В результаті даної пригоди водій автомобіля «Toyota Camry», мешканець міста Дніпро 1959 року народження від отриманих травм загинув на місці пригоди, пасажирку 1958 року народження доставили до Хорольської ЦРЛ.

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого». Винуватцю даної автопригоди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області