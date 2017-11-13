У Кременчуці патрульні вилучили вогнепальну зброю у сімейного дебошира. ФОТО

Близько 20-ї, патрульні поліцейські отримали виклик в районі Пивзаводу. Стурбована жінка повідомила, що співмешканець у ході сімейної сварки наніс їй тілесні ушкодження.

Прибувши за вказаною адресою патрульні виявили 32-річного чоловіка, який поводив себе агресивно. Під час поверхневої перевірки у правопорушника виявили предмет схожий на зброю, а саме пістолет та набої до нього.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції для встановлення деталей та вирішення справи по суті.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Кременчука