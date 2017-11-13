У Рівному рятувальники у задимленному будинку знайшли тіло власника. ФОТО

У Рівному рятувальники у задимленному будинку знайшли тіло власника. ФОТО

14:20 13.11.2017
  • У Рівному рятувальники у задимленному будинку знайшли тіло власника. ФОТО
  • У Рівному рятувальники у задимленному будинку знайшли тіло власника. ФОТО
  • У Рівному рятувальники у задимленному будинку знайшли тіло власника. ФОТО
  • У Рівному рятувальники у задимленному будинку знайшли тіло власника. ФОТО
  • У Рівному рятувальники у задимленному будинку знайшли тіло власника. ФОТО
  • У Рівному рятувальники у задимленному будинку знайшли тіло власника. ФОТО

О 04:04 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в місті Рівне по вулиці Грабник, 8.

За вказаною адресою було направлено чергове відділення вогнеборців 1-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох пожежних автоцистернах та оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю на місце виклику бійці ДСНС встановили, що осередок пожежі знаходиться в одній із кімнат житлового будинку. Вогнеборці в апаратах захисту органів дихання увійшли в задимлений будинок, де в одній із кімнат на підлозі виявили тіло 44-річного чоловіка без ознак життя.

Через значне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На ліквідацію пожежі рятувальники подали два водяниі стволи.

О 04:40 пожежа була локалізована, а о 05:00 повністю ліквідована. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті 4х3 житлового будинку.
Причина пожежі та трагічної загибелі чоловіка встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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