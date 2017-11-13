На Харківщині під час пожежі у малоквартирному будинку загинула людина. ФОТО

Напередодні о 21:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про виникнення пожежі у одноповерховому п’ятиквартирному житловому будинку барачного типу на вул. Бурсацькій, 7 в селі Одноробівка Золочівського району Харківської області.

До місця виклику негайно були направлені рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Золочів. На момент їх прибуття дах бараку був охоплений вогнем майже на всій своїй площі, яка складала біля 620 кв.м. У 3-х квартирах прогоріло перекриття і вогонь потрапив до них. Існувала також загроза перекидання полум’я на сусідній подібний барак.

Рятувальників викликали мешканці цього будинку, котрі доповіли, що у квартирі № 2 знаходиться її господар, 1977 року народження. Вони намагались його врятувати, але щільний дим та висока температура завадила цьому.

Зважаючи на дані обставини, керівник гасіння пожежі негайно викликав додаткові сили і організував заходи з пошуку людини. Нажаль рятувальники виявили під уламками зруйнованих конструкцій перекриття вже обгоріле тіло чоловіка.

Наразі в гасінні пожежі приймають участь 4 підрозділи ДСНС у складі 19 чоловік особового складу та 4-х одиниць техніки. Працює 5 пожежних стволів.

Локалізація вогню відбулась о 02:20, наразі проводиться розбирання конструкцій будинку і ліквідація окремих осередків горіння у важкодоступних місцях. Загроза сусідньому будинку нівельована.

Причина пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області