На Вінниччині під час тарану чотирьох авто загинула літня жінка, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автомобільній дорозі міжнародного значення «М12» біля повороту на село Зарудинці.

Внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинула 78-річна пасажирка одного з транспортних засобів, тілесні ушкодження отримали ще двоє водіїв.

Попередньо встановлено, що 54-річний житель Миколаївської області, виконуючи обгін на автомобілі «Форд Транзит», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Форд Мондео». Легковик рухався попереду у попутному напрямку. В подальшому автомобіль «Форд Транзит» частково відкинуло на зустрічну зустрічного руху, де він зіштовхнувся з вантажівкою «Вольво», за кермом якої перебував 44-річний житель Немирівського району. Після удару «Форд Мондео» за інерцією зіткнувся з вантажним автомобілем «ГАЗ 53», який рухався попереду іномарки та виконував поворот ліворуч.

В результаті автопригоди загинула 78-річна пасажирка автомобіля «Форд Транзит».

Водії автомобілів «Форд Транзит» та «Вольво» з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області