У Миколаєві шкільний вчитель організував канал постачання повій до Туреччини. ФОТО

Організував торгівлю живим товаром 34-річний миколаївець – шкільний вчитель хореографії.

Розробка його злочинної діяльності здійснювалась слідчим управлінням під процесуальним керівництвом Прокуратура Миколаївської Області, оперативниками відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми (ВБЗПТЛ) та прикордонниками з березня.

До цього часу зловмисник відправляв «танцювати» у Туреччину дівчат із різних областей України.

За оперативними матеріалами спільної роботи ВБЗПТЛ та державної прикордонної служби слідчим управлінням було розпочато кримінальне провадження та розслідування і, як результат в аеропорту «Одеса» правоохоронці завадили відправити за кордон двох дівчат, 20-ти та 23-х років.

Вони так само, як і інші потерпілі, були упевнені, що летять до Туреччини танцювати у нічних клубах, тому що отримали робочу візу та сертифікат про навчання хореографії. На перший погляд усе легально, але, ще не почавши працювати, дівчата вже мали борги перед миколаївським роботодавцем за швидке оформлення дороговартісного пакету документів.

Обіцяли танцівницям 350-400 доларів США за ніч, а по прибуттю виходило лише 40. Бували випадки, коли дівчині несподівано повідомляли, що вона не придатна до танців і може лише «розводити» клієнтів на випивку, а це — 10 доларів США.

З такими турецькими прайсами постраждалі потрапляли у довготривалу фінансову кабалу, а відпрацьовувати борги потрібно було роками, не говорячи вже про заробіток. Ось так дівчата і ставали рабинями та погоджувались займатись проституцією, щоб хоча б швидше повернутись додому. А торговець живим товаром що два тижні отримував від турецьких партнерів по 200 доларів США за роботу кожної дівчини.

34-річний чоловік проживав у Миколаєві, навчав дітей у школі хореографії, а у вільний час вербував жінок для виїзду за кордон. Жертв обирав з малозабезпечених, неповних сімей, студенток, тобто з менш захищених верств населення та психологічно менш стійких.

Із турецькою стороною укладав угоди, обов’язковими умовами яких був вік дівчат від 19-ти до 34-х років та худорлява статура. У злочинця були помічники: один надавав оголошення про те, що на роботу за кордоном потрібні танцівниці у нічні клуби, другий, одесит, займався швидким оформленням документів, у тому числі й сертифікатів про отримання професійних здібностей хореографа. Як виявилось пізніше, така школа танців була навіть зареєстрована в Одесі, але будівля, призначена для навчання, знаходилась у неробочому стані.

Жертвам чоловік розповідав про вигідні умови та всіляку підтримку, і дівчата вірили, адже досвід у таких справах зловмисник вже мав, тому що потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення аналогічних діянь. До злочинця звертались спільники з різних областей України: Київської, Запорізької, Львівської, Херсонської та ін., і українки відправлялись за кордон партіями.

На спецоперацію по викриттю зловмисників було задіяно більше 30 правоохоронців: оперативники миколаївського відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, слідчі слідчого управління, працівники прокуратури, одеської держприкордонслужби та спецпризначенці. Одночасно проводилось 11 обшуків, у ході яких поліцейські знайшли чотири паспорти, низку угод та листування. Вилучена комп’ютерна техніка, документація, засоби зв’язку та грошові кошти.

Організатор міжнародного каналу постачання живого товару за кордон запевняє правоохоронців, що лише допомагав дівчатам працевлаштуватись.

Він затриманий у порядку ст.208 КПК України. За узгодженням із прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Зловмисник очікує на обрання міри запобіжного заходу. Слідчі заходи тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області