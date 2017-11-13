На Запоріжжі розшукується службовий пес, який зник за трагічних обставин. ФОТО

10 листопада близько 17:30 на автошляху "Харків-Сімферополь" сталася ДТП, у результаті якої загинув старший інспектор кінологічного центру ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Микола Поваляєв.

У службовому автомобілі знаходився помічник загиблого – службовий собака Ункас, який втік з місця події.

Під час зіткнення службового автомобілю з вантажівкою «ДАФ» собаку «викинуло» з транспортного засобу і він зник з місця ДТП. За словами свідків - міг рухатися в бік села Радісне або Розділ (ділянка траси між Мелітополем та Василівкою). Може бути поранений.



Німецька вівчарка вовчого (сірого) окрасу, на прізвисько Ункас.



Якщо ви володієте будь-якою інформацією з приводу місця перебування помічника кінологічного центру ГУНП в Запорізькій області, просимо повідомити за номерами телефонів: 066-720-40-29, 066-704-39-05, 095-046-84-81, 066-767-34-46 або 102.

За матреіалами ВК ГУНП у Запорізькій області

