На Київщині чоловік ледь не застрелив колишню кохану та її друга. ФОТО

Чоловік довго не міг змиритися, що його колишня дружина живе з іншим.

Добряче хильнувши оковитої, він вчинив стрілянину, погрожуючи вбити жінку та її теперішнього чоловіка.

Повідомлення на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло о 17.35 від 47-річної жительки с. Острійки, що на Білоцерківщині, про те, що її колишній чоловік прийшов на подвір’я зі зброєю і кидається битися.

Вгамувати озброєного чоловіка вдалося не одразу. Дебошир відкрив вогонь ще на подвір’ї, влучно стріляючи по автівці, по вікнах будинку. Потім вдерся до помешкання, де продовжував вести прицільний вогонь по подружжю. Однак, він не зміг довести свій злочинний намір до кінця – господарю обійстя вдалося знешкодити войовниче налаштованого нападника, а дружина викликала поліцію.

За вказаною адресою одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції та затримали зловмисника. Ним виявився 51-річний житель Васильківського району.

Під час проведення огляду місця події поліцейські вилучили незареєстровану мисливську двоствольну рушницю, 10 стріляних гільз, калібру 16 мм.

Наразі вилучені речові доказ направлені на проведення відповідних експертиз.

Вирішується питання про обрання нападнику міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області