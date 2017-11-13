На Житомирщині під час ДТП загинули дві жінки, є поранені. ФОТО

На Житомирщині під час ДТП загинули дві жінки, є поранені. ФОТО

15:42 13.11.2017
  • На Житомирщині під час ДТП загинули дві жінки, є поранені. ФОТО
  • На Житомирщині під час ДТП загинули дві жінки, є поранені. ФОТО
  • На Житомирщині під час ДТП загинули дві жінки, є поранені. ФОТО

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась близько 15:00 на автодорозі Новоград-Волинський – Баранівка.

У ДТП потрапили жителі Рівненщини. Двоє з них загинуло, ще двоє – травмовані. Поліцією розпочато кримінальне провадження.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Mercedes Sprinter», 36-річний житель Рівненської області, не впорався з керування та з’їхав з дороги у кювет, де мікроавтобус перекинувся на дах та зіткнувся з деревом.

Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля, 29-річний житель Рівненщини, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Ще дві пасажирки автомобіля, жительки Рівненської області віком 31 та 28 років, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Слідчі з’ясовують причини та обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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