Зорян Шкіряк впевнений у покаранні поліцейського, що скоїв смертельну ДТП у Києві. ФОТО

Радник міністра МВС Зорян Шкіряк на власній сторінці у мережі "Facebook" повідомив про затримання винуватця резонансної смертельної ДТП у столиці, посадовця сервісного центру МВС №8043 Володимира Найди:

"Увага! Винуватець смертельного ДТП на розі Туполєва і Стеценка, затриманий в рамках статті 208 КПКУ. Він буде перебувати під вартою до рішення суду, котрий визначить міру подальшу запобіжного заходу. Крім того, за останньої інформацією, правопорушник все-таки здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю. На місці ДТП, він відмовитися проходити тест.

Згідно ст.286 ККУ України, якщо його провина буде доведена в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Втім, особисто я вважаю, що ми повинні значно посилити відповідальність за скоєння ДТП. В першу чергу за водіння в нетверезому стані.

Нещодавно, міністр МВС презентував наші пропозиції щодо врегулювання питань безпеки дорожнього руху та посилення відповідальності за скоєння ДТП на засіданні Уряду. Ми сподіваємося на широке обговорення і підтримку громадянського суспільства. Також розраховуємо на підтримку усіх профільних органів державної влади.

Свавілля на українських дорогах - це внутрішня війна, що забирає щодня людські життя.

Маємо здійснити весь комплекс заходів, щоб дати достойний бій цій вакханалії на наших дорогах".

Нагадаємо, ДТП сталась вчора ввечері на вулиці Стеценка у Подільському районі. Попередньо встановлено, що водій «Мазди» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями «Мітсубісі» та «Нісан».

У результаті аварії пасажир «Мітсубісі» отримав смертельні травми, а водій - із тілесними ушкодженнями госпіталізований у лікарню.

На місце ДТП прибули адвокати водія «Мазди», тож чоловіка доставили до нарколога для встановлення стану сп‘яніння. Вирішується питання про затримання водія у порядку статті 208 КПК України.

За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У ході розслідування будуть проведенні всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин та механізму ДТП.

Винуватцю загрожує до восьми років ув‘язнення.