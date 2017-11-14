У Дніпрі розлючений підліток забив людину на смерть просто на зупинці. ФОТО

14-річний хлопець забив до смерті малознайомого чоловіка, який не поділився виручкою.

Чоловік з підлітком здали зібраний металобрухт, а коли прийшов час ділити гроші, дорослий відмовився віддати парубкові його частину прибутку. Під час сварки хлопець наніс чоловіку безліч ударів по голові і пішов пити пиво.

Подія сталася днями о 22:20 на зупинці громадського транспорту по вулиці Академіка Белелюбського.

Зараз хлопцю загрожує покарання за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

