Вбивцю чоловіка, тіло якого знайшли біля річки, затримала поліція Буковини. ФОТО

Правоохоронці встановили, що даний злочин скоїв 21-річний раніше судимий парубок. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Тіло 30-річного хотинчанина зі слідами насильницької смерті місцеві жителі знайшли на березі Дністра 9 листопада.

Упродовж двох діб оперативники Управління карного розшуку та Хотинського відділення поліції встановлювали обставини даного вбивства та особу злочинця. Оскільки на тілі померлого були сліди волочіння, слідчі одразу висунули версію, що чоловіка вбили в іншому місці.

Завдяки кропіткій праці поліцейських, було встановлено причетність до скоєння даного злочину 21-річного жителя села Анадоли Хотинського району, яке знаходиться неподалік райцентру. Поліцейські з’ясували, що напередодні підозрюваний разом зі своєю жертвою пиячив у сусіда в селі. Близько третьої години ночі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Побоюючись за власне життя та здоров'я, потерпілий вибіг з будинку та почав утікати. Однак, підозрюваний наздогнав його і продовжив бити кулаками та ногами. Коли потерпілий упав на землю, агресивний парубок став його душити мотузкою, аж поки чоловік не помер. Щоб приховати сліди скоєного злочину та уникнути відповідальності, вбивця попросив про допомогу знайомих з автомобілем і разом з ними перевіз тіло своєї жертви до Хотина та покинув поблизу річки.

На даний час триває досудове розслідування та вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські перевіряють інших осіб, котрі допомогли правопорушнику у скоєнні даного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області