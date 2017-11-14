На Вінниччині пасинкові повідомлено про підозру у вбивстві вітчима. ФОТО

Днями у с. Польова Лисіївка Калинівського району 24-річний чоловік побив свого вітчима.

Від отриманих ушкоджень літній чоловік помер через кілька годин.

Як розповів т.в.о. начальника калинівської поліції Олександр Підгерський, близько 22.30 до поліції зателефонував 24-річний житель с. Польова Лисіївка та повідомив, що він виявив мертвим у ліжку свого вітчима. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на виклик, на тілі померлого виявила численні травми та сліди побоїв.

Пасинок загиблого зізнався, що між ним та вітчимом виник конфлікт через дитячий велосипед його племінниці, який старший за віком чоловік обміняв на пляшку горілки. Кому віддав вітчим велосипед, пасинок вирішив дізнатися за допомогою кулаків. Під час з’ясування стосунків обидва учасники конфлікту знаходились в стані алкогольного сп’яніння.

Побитого вітчима підозрюваний поклав у ліжко, а сам пішов у сусідню кімнату. Через деякий час він помітив, що вітчим знаходиться без ознак життя.

За висновком судово-медичного експерта смерть 60-річного потерпілого настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми та травми грудної клітини.

Підозрюваному оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області