У Запоріжжі патрульні виїхали на побиття, а приїхали на вбивство. ФОТО

Сьогодні вночі інспектори отримали виклик о 01:11 годині на вулицю Магара про те, що вітчим б'є матір.

На місці події до патрульних звернулась 20 – річна заявниця разом з братом які пояснили, що можливо між 1 та 2 поверхом в під'їзді лежить невідома особа без ознак життя, а в їх квартирі знаходиться громадянин, який його вбив.

В під'їзді на сходах патрульні виявили невідомого чоловіка без ознак життя. На допомогу викликали додаткові екіпажі, тому що свідки події повідомили, що підозрюваний може вистрибнути через вікно 2 поверху та втекти.

Співробітники поліції охорони, які прибули на допомогу оточили під’їзд та забезпечили охорону місця можливої втечі підозрюваного. Тим часом декілька патрульних зі згоди заявниці, яка надала ключі від помешкання, увійшли до приміщення та затримали 31-річного нападника на якого вказали свідки.

Швидка допомога, яка прибула на місце констатувала смерть постраждалого. На місці працювала слідча група Комунарського відділку поліції. Затриманого доставили до відділку.

Як вдалось з’ясувати після застілля в квартирі між двома чоловіками стався словесний конфлікт, який переріс у бійку в під’їзді, про що свідчать сліди на сходах. 31-річний підозрюваний побив свого товариша, який від отриманих травм помер на місці.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя