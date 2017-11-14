На Дніпропетровщині водій зарізав випадкового попутника. ФОТО

Як вдалося встановити поліцейським, в ніч з 13 на 14 листопада у м. Верхівцево чоловік на своєму автомобілі «Таврія» взявся підвезти двох знайомих дівчат.

Далі його попутниці побачили та попросили водія підвезти своїх двох знайомих. Дорогою до м. Вільногірська в машині закінчилося пальне. Керманич запропонував одному з пасажирів піти з ним до автозаправної станції. 30-річному чоловіку така пропозиція не сподобалася. Перебуваючи у нетверезому стані, він почав лаятися та спровокував бійку з водієм. Той дістав з бардачка складний ніж, яким завдав супернику удар у ногу. Однак той знову кинувся у бійку. У сутичці водій завдав противнику ще кілька ударів по тілу.



Побачивши, що жертва не подає ознак життя, 38-річний мешканець Криничанського району зателефонував своєму дядькові та розповів, що вбив чоловіка.

Працівники слідчо-оперативної групи Криничанського відділу поліції встановили обставини події та доставили правопорушника до відділення поліції. З’ясувалося, що зловмисник раніше судимим не був, тоді як його жертва вже відбувала покарання. Свою провину підозрюваний повністю визнав. Зараз його затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Знаряддя злочину – ніж – вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області