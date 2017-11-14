Учениця 11 класу безвісти зникла у Запорізькій області. ФОТО

Учениця 11 класу безвісти зникла у Запорізькій області. ФОТО

23:00 14.11.2017
16 - річна Наталія Лавданська безвісти зникла у Запорізькій області!

31 жовтня 2017 року дівчина вийшла з дому у м. Запоріжжя. До теперішнього часу дівчина додому так і не повернулась.

Прикмети дитини: 
виглядає на 14-16 років, на зріст 155 – 165 см., довге світле волосся, овальне обличчя, сірі очі.
Одяг: 
сині джинси, фіолетова кофта з капюшоном, кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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