View the full image Учениця 11 класу безвісти зникла у Запорізькій області. ФОТО

16 - річна Наталія Лавданська безвісти зникла у Запорізькій області! 31 жовтня 2017 року дівчина вийшла з дому у м. Запоріжжя. До теперішнього часу дівчина додому так і не повернулась.

Прикмети дитини: виглядає на 14-16 років, на зріст 155 – 165 см., довге світле волосся, овальне обличчя, сірі очі. Одяг: сині джинси, фіолетова кофта з капюшоном, кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ