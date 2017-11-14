На Дніпропетровщині службовий пес затримав авто з арсеналом зброї. ФОТО

Загалом поліцейські вилучили 6 тротилових шашок, 3 сигнальні ракети, гранату Ф-1, димову шашку та майже 300 патронів різного калібру. Все вилучене направлено на експертизу.

Арсенал зброї та боєприпасів виявили працівники групи реагування патрульної поліції в автомобілі за сидінням водія за допомогою службового собаки Грім.

Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї, проводяться слідчо-розшукові заходи.

Відомості за даним фактом кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від 3-х до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області