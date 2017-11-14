View the full image Спритну шахрайку-гастролерку затримала поліція Тернопільщини. ФОТО

32-річна жителька села Чубинське Бориспільського району Київської області відзначилася не лише на Тернопільщині.

Гастролерка обдурювала людей по всій Україні, видаючи себе то співробітницю газової служби чи інших комунальних підприємств, то за знавця магії. Промишляючи шахрайствами, крадіжками, зловмисниця обдурила десятки, а може й сотні потерпілих.



Вийти на слід та затримати лиходійку вдалося поліцейським Чернівців. Сьогодні підозрюваній за вчинення цілої серії злочинів обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Тернопільські правоохоронці мають чимало запитань до затриманої, адже на території нашої області зловмисниця причетна щонайменша до двох фактів шахрайств та крадіжки.

Як повідомив старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Іван Заверуха, минулого року жертвами зловмисниці стали тернополянка та жителька Козівського району. Обох потерпілих лиходійка спочатку залякакала поробами, а потім взялася «відробляти» гроші та золото. 21-річна жителька обласного центру в результаті спілкування з пройдисвіткою втратила золоті вироби на загальну суму сім тисяч гривень, а козівчанка віддала пройдисвітці вісім тисяч євро.

У вересні цього року гастролерка з Київщини знову навідалася до Тернополя. До квартири місцевих пенсіонерів зайшла, представившись співробітницею «Тернопільгазу». З нею була спільниця, особу котрої поліцейські наразі встановлюють.

Зловмисниці стали розповідати пенсіонерам про перерахунок оплати за газ, мовляв, ви переплатили значну суму, тому скажіть номер банківської картки і ми вам повернемо кошти. Заморочивши голови людям похилого віку, зловмисниці викрали з їх помешкання п’ять тисяч гривень.

Уважно придивіться до фото. Якщо в стали жертвою цієї жінки, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 27-11-71, 067 259 15 18 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області