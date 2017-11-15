У Рівному чоловік кинув гранату у поліцейських, але сам і постраждав. ФОТО

У Рівному чоловік кинув гранату у поліцейських, але сам і постраждав. ФОТО

08:20 15.11.2017
  • У Рівному чоловік кинув гранату у поліцейських, але сам і постраждав. ФОТО
  • У Рівному чоловік кинув гранату у поліцейських, але сам і постраждав. ФОТО
  • У Рівному чоловік кинув гранату у поліцейських, але сам і постраждав. ФОТО
  • У Рівному чоловік кинув гранату у поліцейських, але сам і постраждав. ФОТО

Вчора, близько 20-ї години, у під'їзді багатоповерхівки Рівного чоловік кинув гранату у бік поліцейських, які приїхали на виклик.

До поліції надійшло повідомленнчя від рівнянки, що до неї додому на вулиці Відінська прийшов знайомий та погрожує гранатою.

Поліцейські, які виїхали на місце події, виявили біля однієї із квартир на дев’ятому поверсі багатоповерхівки чоловіка, який поводив себе агресивно і під час розмови кинув гранату у бік правоохоронців.

Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав винуватець інциденту, якого доставили до медзакладу. Його життю нічого не загрожує. Більше ніхто з учасників події не постраждав.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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