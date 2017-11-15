Через потрійну ДТП на Миколаївщині постраждали люди. ФОТО

Минулого вечора на автодорозі «Миколаїв - Одеса» поблизу с. Зелене Миколаївського району водій автомобілю «Mersedes Benz», рухаючись у напрямку м. Одеси, за попередньою інформацією, допустив зіткнення спочатку із вантажним автомобілем «DAF», після чого зіткнувся із автомобілем «ВАЗ», що рухались у зустрічному напрямку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості були доставлені водій та пасажир автомобілю «ВАЗ».



За висновками освідування, водій мікроавтобусу «Mersedes Benz» знаходився у стані алкогольного сп’яніння (0,5 проміле при допустимій нормі 0,2).

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

