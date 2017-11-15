У Дніпрі патрульні жорстко затримали підозрюваного у різанині. ФОТО

У Дніпрі патрульні жорстко затримали підозрюваного у різанині. ФОТО

11:20 15.11.2017
  • У Дніпрі патрульні жорстко затримали підозрюваного у різанині. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні жорстко затримали підозрюваного у різанині. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні жорстко затримали підозрюваного у різанині. ФОТО

Напередодні, близько 5-ї години вечора, спецлінії 102 надійшло повідомлення з геріатричного пансіонату Дніпра про конфлікт із нанесенням тілесних ушкоджень.

Патрульні прибули на місце події. Свідки вказали поліцейським на 27-річного громадянина. Як з’ясувалося він наніс ножем тілесні ушкодження одному з мешканців.

Чоловік поводив себе агресивно та неадекватно, на зауваження не реагував, і мав ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку вгамували правопорушника із застосуванням фізичної сили. Вони викликали швидку допомогу потерпілому та слідчо-оперативну групу. Правопорушника передали слідчим Самарського відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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