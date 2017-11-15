У Миколаєві неповнолітній хлопець скоїв жахливе самогубство. ФОТО

У Миколаєві неповнолітній хлопець скоїв жахливе самогубство. ФОТО

14:20 15.11.2017
  • У Миколаєві неповнолітній хлопець скоїв жахливе самогубство. ФОТО
  • У Миколаєві неповнолітній хлопець скоїв жахливе самогубство. ФОТО
  • У Миколаєві неповнолітній хлопець скоїв жахливе самогубство. ФОТО
  • У Миколаєві неповнолітній хлопець скоїв жахливе самогубство. ФОТО
  • У Миколаєві неповнолітній хлопець скоїв жахливе самогубство. ФОТО
  • У Миколаєві неповнолітній хлопець скоїв жахливе самогубство. ФОТО
  • У Миколаєві неповнолітній хлопець скоїв жахливе самогубство. ФОТО

У Заводському районі м. Миколаєва 16-річний підліток звів рахунки з життям, викинувшись з вікна балкону власної квартири, розташованої на 14-му поверсі багатоквартирного будинку по вул. Крилова.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Тіло загиблого оглянуто судово-медичним експертом. Інших тілесних ушкоджень, окрім отриманих внаслідок падіння з висоти, виявлено не було.

Факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», як вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.

Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу. Правоохоронцями з’ясовуються обставини події та причини, які спонукали підлітка піти на такий крок.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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