На Черкащині після ДТП тіло загиблого змушені були деблокувати рятувальники. ФОТО

Близько 17:40 в селі Степанці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів ВАЗ.

Внаслідок ДТП один із водіїв від отриманих травм загинув на місці пригоди, а другого з травмою ноги було терміново госпіталізовано до центральної районної лікарні.

Черговий караул Канівської пожежно-рятувальної частини, який оперативно прибув на місце події деблокував тіло загиблого із пошкодженого автомобіля.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області