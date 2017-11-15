На Черкащині після ДТП тіло загиблого змушені були деблокувати рятувальники. ФОТО
На Черкащині після ДТП тіло загиблого змушені були деблокувати рятувальники. ФОТО
Близько 17:40 в селі Степанці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів ВАЗ.
Внаслідок ДТП один із водіїв від отриманих травм загинув на місці пригоди, а другого з травмою ноги було терміново госпіталізовано до центральної районної лікарні.
Черговий караул Канівської пожежно-рятувальної частини, який оперативно прибув на місце події деблокував тіло загиблого із пошкодженого автомобіля.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області