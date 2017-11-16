У Харкові невідомі пошкодили автомобіль генконсула Росії. ФОТО

У Харкові невідомі пошкодили автомобіль генконсула Росії. ФОТО

08:40 16.11.2017
  • У Харкові невідомі пошкодили автомобіль генконсула Росії. ФОТО
  • У Харкові невідомі пошкодили автомобіль генконсула Росії. ФОТО
  • У Харкові невідомі пошкодили автомобіль генконсула Росії. ФОТО

За попередніми даними, невідомі облили іномарку речовиною, яка роз’їла лакофарбове покриття на капоті та дверях транспортного засобу.Із відповідною заявою днями, близько 11:20, до поліції звернувся 46-річний генконсул Генерального консульства Російської Федерації в Харкові.

Слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції оглянула автівку та місце пригоди. Поліцейські опитали заявника та можливих свідків.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліцією встановлюються усі обставини події та розшукуються особи, причетні до скоєння злочину. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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