Контрабандний спирт мав текти з Молдови до України якщо не рікою, то трубою

Контрабандний спирт мав текти з Молдови до України якщо не рікою, то трубою

Контрабандний спирт мав текти з Молдови до України якщо не рікою, то трубою

Контрабандний спирт мав текти з Молдови до України якщо не рікою, то трубою

Підготовку контрабандистів до протиправної діяльності на українсько-молдовському кордону викрили в результаті проведення спільних заходів прикордонники України та Молдови.

Так, під час перевірки прикордонники виявили близько 150 метрів пластикової труби, яка була прокладена до лінії кордону на глибині 10-20 см. Порушники, швидше за все, планували використати її для незаконного переміщення спирту або іншої рідини із сусідньої країни.

Проте, прикордонники відділу «Сокиряни» Чернівецького загону спільно із молдовськими колегами вчасно помітили трубопровід, адже характерного запаху спирту чи паливно-мастильних матеріалів у ньому виявлено не було.

Наразі пластикову трубу демонтовано та доставлено до прикордонного підрозділу. Пошук осіб, причетних до підготовки до протиправної діяльності, триває.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України