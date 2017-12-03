Тіла двох людей знайшли під час ліквідації пожежі рятувальники Харківщини. ФОТО

О 06:07 на «101» надійшло повідомлення про виникнення пожежі у приватному будинку за адресою: м. Золочів, вул. Визволителів, 12.

До місця пожежі негайно було направлено 1 відділення 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. На момент їх прибуття вогнем була охоплена житлова будівля та домашні речі на площі близько 80 кв.м. Під час робіт з ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 2-х загиблих чоловіків, 1956 та 1999 років народження.

Локалізація вогню відбулася о 07:00, а о 08:00 повна його ліквідація.

Під час опитування сусідів стало відомо, що загиблих громадян часто бачили в стані алкогольного сп’яніння, вони також дозволяли собі палити в ліжку.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області