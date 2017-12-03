У Києві патрульні затримали чоловіка зі снайперською гвинтівкою. ФОТО
У Києві патрульні затримали чоловіка зі снайперською гвинтівкою. ФОТО
Під час патрулювання по вулиці Набережно-Корчуватській столичні поліцейські затримали зловмисника із гвинтівкою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Під час відпрацювання у Голосіївському районі Києва патрульні помітили чоловіка з чохлом на плечі. При появі поліцейських він прискорив ходу, тож його зупинили для перевірки. Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила у раніше судимого 29-річного киянина зброю.
Поліцейські встановили, що гвинтівка - незареєстрована. Чоловік пояснив, що зброя дісталася йому від діда з часів війни. Її відправили на дослідження.
За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві