У Києві патрульні затримали чоловіка зі снайперською гвинтівкою. ФОТО

Під час патрулювання по вулиці Набережно-Корчуватській столичні поліцейські затримали зловмисника із гвинтівкою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час відпрацювання у Голосіївському районі Києва патрульні помітили чоловіка з чохлом на плечі. При появі поліцейських він прискорив ходу, тож його зупинили для перевірки. Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила у раніше судимого 29-річного киянина зброю.

Поліцейські встановили, що гвинтівка - незареєстрована. Чоловік пояснив, що зброя дісталася йому від діда з часів війни. Її відправили на дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві