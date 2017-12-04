У прифронтовій Миколаївці поліцейські виявили гранатомет та більше тисячі набоїв. ФОТО

Небезпечні боєприпаси, які знаходились у покинутому будинку по вулиці Шиєна, виявили правоохоронці спільно з військовослужбовцями та співробітниками СБУ. Відкрито кримінальне провадження. Співробітники Волноваського відділу поліції спільно з військовослужбовцями НГУ та працівниками СБУ, отримавши оперативну інформацію про ймовірне місцезнаходження боєприпасів у прифронтовій Миколаївці, негайно розпочали перевірку. Так, вчора правоохоронцями було вилучено в одному з покинутих будинків арсенал боєприпасів.

РПГ - 22 та більше тисячі набоїв різних калібрів знаходились на підлозі кімнати. На місці також працювали вибухотехніки, які подбали про те, щоб вибухонебезпечні предмети не створювали загрозу для місцевих мешканців.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють, кому належить цей арсенал.