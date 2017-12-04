Завдяки відеокамерам маріупольські поліцейські затримали автомобіль, викрадений у Дніпрі. ФОТО

Новітні технології, впроваджені у систему безпеки, допомагають поліції боротися зі злочинністю. у транспортному потоці на одній з вулиць Маріуполя камера інтелектуального відеоспостереження зафіксувала автомобіль, марка, модель, колір та держномер якого повністю збігалися з даними машини, викраденої кілька місяців тому в місті Дніпрі. Програмі знадобилося кілька секунд, аби звірити дані з реєстраційними та розшуковими базами та надіслати сигнал тривоги диспетчерам. Ще кілька хвилин – і орієнтування на підозріле авто, яке перебувало у розшуку за Соборним відділенням поліції Дніпра, надійшло всім зовнішнім нарядам поліції, які патрулювали прилеглий район. Екіпажі відпрацювали напрямки, в яких може рухатися автомобіль, та перехопили його за кілька кварталів.

Транспортний засіб зупинили наряди поліції охорони та патрульної поліції Маріуполя. За кермом був 32-річний місцевий житель, який пояснив, що придбав цей автомобіль у малознайомого чоловіка. Для подальшої перевірки машину було доставлено до Приморського відділення поліції. Попередньо відомо, що «мерседес» було викрадено шахрайським шляхом у жителя Дніпра в серпні 2017 року. Маріупольські поліцейські спільно з дніпровськими колегами з’ясовують обставини події.

За матеріалами відділу комунікації поліції у Донецькій області