У Харкові з небезпечних зон на пожежах рятувальники вивели на свіже повітря 3-х людей. ФОТО

На номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому дев’ятиповерховому будинку на пр. Тракторобудівників, 162 б у Харкові. До місця виклику виїхали 3 пожежно - рятувальні підрозділи у складі 3-х оперативних відділень. Під час прибуття першого підрозділу візуально спостерігалось, як з балкону квартири на першому поверсі йде густий дим. Увійшовши всередину задимленої оселі, рятувальники відшукали кваритиронаймачку, 1986 року народження. Її негайно вивели на свіже повітря і передали медикам швидкої. Врятована встигла отримати отруєння продуктами горіння і була госпіталізована до 2-ї лікарні Харкова. У квартирі горів коридор, комора і домашні речі, що були там. Площа пожежі склала 6 кв.м. На місці події працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС. Причину пожежі встановлюють.

Під час ліквідації іншої пожежі, що трапилась того ж дня у підвалі житлової шестиповерхівки на вул. Миру, 14, рятувальники врятували життя двом чоловікам, 1968 та 1973 років народження. Завдяки оперативності співробітників ДСНС вони навіть не постраждали. За попередніми даними загоряння трапилось через необережність при поводженні з вогнем.

За матеріалами ГУ ДСНС України у Харківській області