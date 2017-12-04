View the full image У смертельній ДТП зіштовхнулись легковик з фурою

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась близько в с. Хажині Бердичівського району, на автошляху Житомир - Могилів-Подільський. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Peugeot Partner», 47-річний житель Рівненщини, рухаючись у напрямку м. Вінниці, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою «Renault Magnum» під керуванням 46-річного жителя Вінницької області. У результаті ДТП водій автомобіля «Peugeot» отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Бердичівської міськлікарні. На жаль, врятувати його життя не вдалося – за кілька годин чоловік помер. Також до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості потрапили двоє пасажирів «Peugeot», 54-річний та 39-річний жителі Рівненщини. Водій вантажного автомобіля не постраждав.

Усі обставини ДТП нині з’ясовуються у рамках розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України кримінального провадження.

За матеріалами відділу комунікації поліції Житомирської області