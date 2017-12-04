В Одеській області рятувальники ліквідували пожежу на території бази відпочинку. ФОТО

В Одеській області рятувальники ліквідували пожежу на території бази відпочинку. ФОТО

15:00 04.12.2017
  • В Одеській області рятувальники ліквідували пожежу на території бази відпочинку. ФОТО
  • В Одеській області рятувальники ліквідували пожежу на території бази відпочинку. ФОТО
  • В Одеській області рятувальники ліквідували пожежу на території бази відпочинку. ФОТО
  • В Одеській області рятувальники ліквідували пожежу на території бази відпочинку. ФОТО

До служби порятунку «101» надійшло повідомлення,  що в Білгород-Дністровському районі в смт. Затока на території не діючої бази відпочинку "Зорі Тирасполя" сталось загоряння дерев’яних будинків. Пожежно-рятувальні підрозділи були спрямовані по підвищеному рангу виклику «Пожежа – 1 БІС» та через 17 хвилин перші підрозділи 2-го державного пожежно-рятувального загону розпочали гасіння пожежі. Були створені 3 оперативні дільниці та штаб пожежогасіння. Внаслідок пожежі вогнем знищено десять одноповерхових дерев’яних будинків бази відпочинку. Врятовані від загоряння поруч розташовані будівлі діючої бази відпочинку сезонного типу "Вітязь". Попередня причина пожежі – занесення джерела запалювання із зовні невідомою особою (особами). До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної пожежної техніки та 27 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ГУ ДСНС України в Одеській області

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