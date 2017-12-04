В Одесі затримали квартирних злодіїв одразу після чергового злочину. ВІДЕО

В Одесі затримали квартирних злодіїв одразу після чергового злочину. ВІДЕО

20:00 04.12.2017
  • В Одесі затримали квартирних злодіїв одразу після чергового злочину. ВІДЕО
  • В Одесі затримали квартирних злодіїв одразу після чергового злочину. ВІДЕО
  • В Одесі затримали квартирних злодіїв одразу після чергового злочину. ВІДЕО
  • В Одесі затримали квартирних злодіїв одразу після чергового злочину. ВІДЕО
Відео

Зловмисники прослідкували, коли господарки не буде вдома, та шляхом підбору ключа проникли до квартири. Наразі злочинний дует затримано, проводиться досудове розслідування.

До поліції звернулася 67-річна одеситка та повідомила, що її квартиру обікрали невідомі. Зловмисники викрали дубльонку чорного кольору, 13 медалей "За відзнаки", два планшета та парфуми.

Правоохоронці Чорноморського відділення поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів по гарячих слідах затримали зловмисників. Крадіями виявилися 37-річні мешканці м. Чорноморська. Правопорушники пересувалися на автомобілі марки «Mitsubishi». Під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено відмички та інші засоби для відкривання дверей, а також викрадені речі потерпілої.

Встановлено, що один із зловмисників раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння квартирних крадіжок.

Правопорушників затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території м. Одеси та області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами відділу комунікації поліції в Одеській області

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