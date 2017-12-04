У лісосмузі на Одещині мисливець знайшов тіла матері та двох дітей. ФОТО

Скелетовані рештки трьох людських тіл знайшов мисливець, який під час полювання у лісосмузі загубив собаку та повернувся за нею наступного дня. Але, замість тварини, він виявив серед дерев тіла однієї дорослої людини та двох дітей.

Місцевий мешканець негайно повідомив про це до Ананьївського відділення поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального відділення поліції, керівництво Головного управління поліції, експерти-біологи, судово-медичні експерти та працівники прокуратури. Тіла загиблих направлені на експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На теперішній час є підстави вважати, що тіла належать жінці та двом її малолітнім дітям, які в березні ц.р. пішли з дому, та їх місцезнаходження було досі невідоме. На пошуки зниклої жінки та її малолітніх дітей був задіяний весь особовий склад Ананьївського відділення поліції, а також військовослужбовців Національної гвардії, Бази ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних частин ГУ ДСНС України в Одеській області загальною кількістю 200 осіб.

Розслідування триває. Встановлюються остаточні обставини загибелі людей.

За матеріалами відділу комунікації поліції в Одеській області