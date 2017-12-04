У Полтавській області старенького жорстоко пограбували на цвинтарі. ФОТО

Повідомлення про розбійний напад надійшло до поліції від 76-річного мешканця Лубен.

Пенсіонер перебував на місцевому цвинтарі біля могил своїх покійних родичів. В цей час на нього напав невідомий, відібрав гаманець з грошима, мобільний телефон і втік. Чоловік одразу зателефонував до поліції.

Першими на місце події прибули дільничні офіцери поліції, які неподалік цвинтаря затримали підозрюваного. Поліцейські одразу ж встановили особу нападника. Ним виявився 38-річний раніше судимий за крадіжки мешканець Лубен. На місці у затриманого правоохоронці вилучили речові докази - особисті речі потерпілого.



За фактом розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 КК України.



Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, у справі тривають слідчі дії.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матералами ВК ГУНП у Львівській області

