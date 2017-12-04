Покинутого напризволяще собаку врятували патрульні поліції Кропивницького. ФОТО

Покинутий на вулиці собака чекав на господаря так довго, що кропивничани встигли прозвати його "місцевим Хатіко".

Зрештою небайдужа громадянка звернулась із повідомленням про це до спецлінії 102. Вона повідомила, що на зупинці громадського транспорту сидить прив’язаний собака бійцівської породи і нікого до себе не підпускає.

На місці події патрульні виявили змученого і голодного пса породи пітбультер’єр. Поліцейськінагодували собаку та зателефонували волонтерам місцевої організації захисту тварин "БІМ". Ті забрали собаку на деякий час до себе.

Тим часом екіпаж моніторингу розпочав пошук власника покинутої тварини. Неабияк допомогли в цьому камери відеоспостереження, розташовані неподалік магазинів. На відеозаписі було видно, як чоловік прив’язує собаку до зупинки та йде геть.

Патрульним навіть вдалось виявити кропивничанина, який 2 роки тому віддав собаку на виховання чоловікові, який тепер покинув тварину напризволяще.

Громадянин вказав адресу, за якою проживає новий господар.

Там патрульні поліцейські виявили 59-річного безвідповідального господаря. Його зовнішність збігалась із зображенням з камер відеоспостереження. Чоловік здивувався візиту правоохоронців та запевнив, що собака від нього втекла самостійно.

Патрульні поліцейські склали на власника собаки адмінпостанову за ч. 1 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, яке тягне за собою накладання штрафу у розмірі 5100 гривень. Собаку забрала до себе донька цього громадянина.

Патрульні вдячні всім небайдужим, що допомогли подбати про покинутого собаку.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України