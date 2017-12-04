У Житомирі затримано шахрайку, яка "віртуозно" ошукала пенсіонерку. ФОТО

До оселі 82-річної жительки обласного центру прийшла жінка, яка назвалась соціальною працівницею.

Повідомивши господиню про нібито проведення грошової реформи, запропонувала тій обміняти «старі» гроші на «нові». Коли операція відбулася, неждана гостя пішла, прихопивши із собою всі заощадження бабусі – 4,5 тисяч гривень, 600 доларів США та 8 тисяч російських рублів. За годину пенсіонерка розгледіла, що у неї залишились сувенірні фантики та зателефонувала до поліції.

Пенсіонерка зазначила, що «добродійка» середнього віку та вдягнена у яскраво-червону куртку, та поїхала від неї на автомобілі. Відтак інформацію про правопорушницю та транспортний засіб було повідомлено всім нарядам поліції, що працювали в місті.

У результаті вжитих заходів поліцейські перевірили схожий за описом автомобіль «Mazda 6», виявлений на одній з вулиць міста. У його салоні в якості пасажира знаходилася жінка. Під час поверхневого огляду у неї правоохоронці виявили сумку із сувенірними банкнотами, подібними до тих, що були залишені пройдисвіткою пенсіонерці. Заявниця впізнала свою кривдницю.

- Уже зараз встановлена причетність затриманої, 35-річної жительки Закарпатської області, до двох шахрайств, вчинених у нашому місті, - повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Також ми маємо інформацію, що жінка «гастролювала» всією Україною, тому про її затримання та прикмети повідомили своїх колег. Нині перевіряємо її щодо причетності до інших правопорушень.

За попередньою інформацією, жінка обирала жертвами своїх махінацій людей похилого віку, приходила до них додому у якості «соціальної працівниці» зі звісткою про грошову реформу та проводила «обмін». Пересувалася жінка автомобілем, який винаймала.

Нині триває досудове розслідування за ст. 190 (Шахрайство) КК України. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області