На Донеччині поліцейські змушені були забрати двох малюків від непутящої матері. ФОТО

На Донеччині поліцейські змушені були забрати двох малюків від непутящої матері. ФОТО

09:30 04.12.2017
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Нетоплена та аварійна оселя, бруд та безлад - у таких умовах були змушені мешкати 3-річний Ярослав та Владислав, якому лише місяць від народження.

Працівники ювенальної превенції Краматорського відділу поліції та соціальна служба в ході перевірки вилучили дітей у 29-річної матері. Жінка проживала з синами сама.

Малюків направили у міську дитячу лікарню. Поки вони перебувають на обстеженні, у матері є можливість виправити ситуацію і покращити умови для проживання своїх дітей.

Відносно матері складено адміністративний протокол за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські провели з жінкою бесіду, попередивши про наслідки безвідповідальної поведінки, та надали змогу змінити своє ставлення до дітей.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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