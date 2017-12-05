На Миколаївщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП. ФОТО

На Миколаївщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП. ФОТО

18:30 05.12.2017
  • На Миколаївщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП. ФОТО
  • На Миколаївщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП. ФОТО
  • На Миколаївщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП. ФОТО

В смт. Доманівка на вул. Свободи водій автомобілю FIAT, за попередніми даними, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на 77-річну жінку, після чого допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пенсіонерка загинула, а водій, покинувши автомобіль, втік.

Того ж дня його розшукали співробітники Доманівського відділення поліції та затримали у порядку ст.208 КПК України.

За висновками спеціалістів виявилось, що 27–річний зловмисник перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Водієві вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання по обрання міри запобіжного заходу.

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває проведення відповідних експертиз.

За матеріалами відділу комунікації поліції Миколаївської області

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