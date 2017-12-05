На Київщині поліція виявила підпільний спиртзавод. ФОТО

Працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчого відділу поліції та фіскальної служби вилучили 72 тонни спирту. Окрім цього, у Києві поліцейські припинили діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції.

Правоохоронці встановили, що в області функціонує підпільний завод по виготовленню та реалізації алкогольної продукції. Знаходиться виробництво на території одного з колишніх заводів промзони у Дарницькому районі. Як було з’ясовано, підприємство, що організувало підпільний бізнес, не має відповідної ліцензій на даний вид діяльності.

В межах кримінального провадження, оперативники Управління захисту економіки в Київській області Нацполіції, слідчі Васильківського відділу поліції та працівники Головного управління ДФС в Київській області провели санкціонований обшук на території підпільного виробництва. У Києві поліцейські також виявили підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції.

Воду, як один із компонентів фальсифікованої продукції, незаконно видобували зі свердловини. Виготовляли горілку під торговими марками відомих українських та світових брендів. Готовий до продажу фальсифікат реалізовували через мережу «своїх» торгівельних точок.

На підставі ухвали суду оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції та слідчі прокуратури м. Києва провели обшук. Правоохоронці вилучили понад 2,4 тонни фальсифікату.

За матеріалами департаменту захисту економіки Національної поліції України