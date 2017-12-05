View the full image У Маріуполі народний депутат побив поліцейського

у Маріуполі по закінченню засідання Апеляційного суду Донецької області щодо зміни запобіжного заходу двом екс-добровольцям, підозрюваним в розбійному нападі, та оголошення рішення суддів народний депутат вдарив одного поліцейського та пошкодив техніку іншому. Обидва правоохоронця знаходилися при виконанні службових обов’язків та здійснювали відеозйомку судового засідання з метою фіксації можливих порушень громадського порядку. Події за участі нардепа зафіксовані на відео. Співробітник поліції звернувся до лікарні, де йому було діагностовано струс головного мозку та забій.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

За матеріалами відділу комунікації поліції Донецької області