На Луганщині бойовики зі ствольної артилерії обстріляли мирне селище. ФОТО

На Луганщині бойовики зі ствольної артилерії обстріляли мирне селище. ФОТО

14:00 05.12.2017
  • На Луганщині бойовики зі ствольної артилерії обстріляли мирне селище. ФОТО
  • На Луганщині бойовики зі ствольної артилерії обстріляли мирне селище. ФОТО
  • На Луганщині бойовики зі ствольної артилерії обстріляли мирне селище. ФОТО
  • На Луганщині бойовики зі ствольної артилерії обстріляли мирне селище. ФОТО
  • На Луганщині бойовики зі ствольної артилерії обстріляли мирне селище. ФОТО

Вночі бойовики НЗФ «ЛНР» обстрілювали зі ствольної артилерії калібру 152 мм приватний сектор селища Врубівка та блокпост, розташований в районі селища. Внаслідок обстрілу вибиті вікна приватного будинку по вул. Залізнична, пошкоджено високовольтну лінію електропередач (кількість абонентів, які залишилися без електропостачання встановлюється), в районі вул. Жовтнева пошкоджено газопровід середнього тиску, внаслідок чого без газопостачання залишилось 35 абонентів по вулицях Садова, Островського та Піонерська.

Внаслідок обстрілу блокпосту пошкоджено службовий автомобіль співробітників поліції, працівники поліції не постраждали.

На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції та бригади ремонтників аварійних служб.

Інформації щодо жертв та постраждалих серед мирних мешканців на даний час не надходило. Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 258 КК України «Терористичний акт».

За матеріалами відділу комунікації поліції Луганської області

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